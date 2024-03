Taux de participation enregistrés dans différents départements, à 12 h

C'est la première fois qu'un tel nombre de candidats est enregistré. Ils étaient cinq lors de la dernière élection présidentielle en 2019, quatorze en 2012, 15 en 2007 et 8 lors de la de la première alternance en 2000 et en 1993. Cette élection revêt un caractère inédit, car pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, le chef de l’Etat sortant ne sera pas candidat



• Goudomp : La participation s’élève à 26% selon les données fournies par la préfecture, marquant un démarrage modeste pour ce département.



• Guediawaye : de participation 38,65% à 13h



• Oussouye : Un peu plus engagé, Oussouye affiche un taux de 30% à la même heure.



• Podor : Le département, sous la surveillance du préfet Makhtar Diop, rapporte un taux de 23%, le plus bas des taux observés à ce stade.



• Sédhiou : Avec un taux de 27,20%, Sédhiou se situe dans la moyenne des participations constatées.



• Bambey : Ce département montre un enthousiasme légèrement supérieur, avec un taux de 31,1%, d’après Aïssatou Touré Bâ, préfet du département.



• Goudiry : Le taux de participation atteint 29%, suggérant un intérêt modéré de la part des électeurs.



• Ziguinchor : Avec un taux de 29%, ce département, sous l’égide du gouverneur Mor Talla Tine, montre un engagement comparable à celui de Goudiry.



• Bounkiling : Légèrement inférieur à la moyenne, Bounkiling enregistre un taux de 27,34%.



• Bakel : Présentant un taux de 25,33%, Bakel se positionne parmi les taux les plus bas à ce stade de l’élection.



• Fatick : Ce département affiche un taux encourageant de 30%, indiquant une participation active.



• Medina Yoro Foula : Avec un taux de 31%, MYF se range parmi les départements les plus mobilisés.



• Bignona et Kanel : Ils affichent respectivement des taux de 31% et 31,91%, montrant un engagement significatif des électeurs.



• Matam : Présente un taux de 29,78%, indiquant une participation respectable.



• Foundiougne : 30,91%



• Rufisque : 29 % à 30 %



• Gossas : 36%