"Tawaf" à Touba / Le Chef des Illuminés: "Je suis le prophète Issa qui va sauver l'humanité" "Source A" est revenu sur l'enquête du faux "prophète" et de ses cinq disciples arrêtés à Touba, après une tentative de Tawaf à la Grande mosquée.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 07:29 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife général des Mourides réagit fermement à l’affaire du «Tawaaf» à la Grande mosquée de Touba qui continue de défrayer la chronique.



Des individus, tous de blanc vêtu, avaient débarqué à l’esplanade de la Grande mosquée avec la ferme volonté de faire le «Tawaf», c’est-à-dire faire plusieurs fois le tour de l’édifice religieux, à l’image de ce qui se fait à la Mecque, pendant le pèlerinage.



Selon L’Observateur qui donne l’information, Serigne Mountakha a demandé l’expulsion de toutes les personnes impliquées de la ville sainte.



Six personnes arrêtées devront être déférées ce lundi. Ils sont poursuivis pour organisation de manifestation illégale et profanation d’un lieu de culte. Le cerveau de ce tawaf est un disciple de Serigne Modou Kara Mbacké.



Interpellés après avoir voulu faire leur tawaf autour de la Grande mosquée de Touba, Habib Diabane et cie se sont expliqués face aux enquêteurs.



«Nous avons reçu une mission consistant à faire un tawaf ( 07 tours) au niveau de la Grande Mosquée de Touba pour sauver l’humanité. La lumière qui va nous permettre d’accomplir notre mission sur terre se trouve dans la mosquée de Touba. Nous sommes venus ici pour nous en procurer », a indiqué Habib Diabane, leur personne morale, selon Source A.



Lui et ses disciples Abdou Karim Diouf, Modou Diakhaté Ibrahima Diakhaté, Ibrahima Mbaye, Abdalah Sonko qui se réclament membres du « Mouvement Diwanou bamba saliou kara » ont été placés en garde-à-vue pour rassemblement illégal, charlatanisme, profanation d’un lieu de culte. L’enquête a été bouclée et les personnes arrêtées seront déférées au parquet ce lundi matin au tribunal de grande instance de Diourbel sauf un changement de dernière minute.



Domicilié à la Scat Urbam ici à Dakar, Habib a proclamé, face aux enquêteurs, être le dernier prophète qui va sauver l’humanité. Selon lui, leur structure a une mission divine et universelle : « Je suis le prophète Issa qui va sauver l’humanité avant la fin du monde ( apocalypse). Je suis revenu au monde pour avoir des descendants. Je suis le dernier messager, at-il confié lors de son interrogatoire. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos