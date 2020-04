Tchad : des doutes sur la mort collective et le lien 44 prisonniers présumés membres de Boko Haram Sur la mort collective et le lien 44 prisonniers présumés membres de Boko Haram dans un camp de gendarmerie, des doutes persistent de part et d'autre des populations. Un membre de la Société Civile tchadienne explique pourquoi...

Pour Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme (CTDDH), il n’est pas évident que tous les quarante-quatre prisonniers étaient des prévenus Boko Haram.

Pour rappel, la semaine dernière, 58 prisonniers du groupe Boko Haram avaient été transférés dans un centre de détention en périphérie de Ndjamena et remis aux autorités judiciaires mercredi.

Mais jeudi matin, 44 d'entre eux ont été retrouvés morts dans leur cellule, selon les autorités tchadiennes et d’après les conclusions d'un médecin légiste, ils auraient avalé un poison.

Mais faits troublants pour Mahamat Nour Ibedou qui se confiait à RFI, il n’y a pas eu encore d’enquête qui confirme que ces gens-là sont vraiment de Boko Haram, en plus ils sont morts dans un camp de gendarmerie qui est très connu ses pratiques violant les droits de l’homme.



