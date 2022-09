Tchad : l'Etat décaisse 10 milliards FCFA pour le dédommagement des victimes d’Hissène Habré

Et l’information a aussi été partagée par tchadinfos qui explique que c’est le gouvernement tchadien a débloqué 10 milliards FCFA pour le compte du fonds fiduciaire créé par l’Union africaine au profit des victimes de l’ancien président tchadien Hissène Habré.



Selon leurs sources, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno a instruit le ministre des Finances à cet effet, il y a deux semaines de cela. Ce montant, qui représente la côte part du Tchad, est en cours de virement sur le compte de l’Union africaine qui, elle-même, a réuni déjà 5 millions de dollars.



Pour rappel, à la fin du procès de l’ex-président tchadien Hissène Habré organisé par les Chambres africaines extraordinaires à Dakar, tenu il y a plus de 6 ans, près 82 milliards de francs CFA devaient être versés à quelque 7 400 victimes identifiées, via un fonds fiduciaire de l’Union africaine. Et jusqu’à la tombée de cette nouvelle, un début de soulagement, aucun sou n’avait été versé aux victimes