Technique de lutte contre les cancers du sein et des pelviens : Monaco transfère ses compétences au Centre Hospitalier de Pikine

Le Centre hospitalier Princesse-Grace (Chpg) de Monaco, en partenariat avec la Fondation Cuomo et l’association AME International, s’apprête à transférer ses compétences au Centre Hospitalier national de Pikine (Chnp), pour lutter contre les cancers du sein et des pelviens. En effet, il s’agit d’une technique qui permet la détection rapide et efficace des ganglions sentinelles atteints et leur élimination ciblée sans chirurgie.



Avec les équipements adéquats financés par la Cuomo Foundation et AME International et les formations dispensées par les spécialistes de l’hôpital monégasque, aussi bien sur place qu’en Principauté, l’hôpital Pikine pourra proposer ces traitements de pointe à ses patientes, aussi bien au Sénégal que dans toute la sous-région. « Ce qui leur manquait de façon importante, c’est l’acquisition du ganglion sentinelle que nous utilisons ici, et qui permet de ne pas faire des curages complets, mais d’enlever uniquement le premier ganglion de la chaîne, ce qui change tout au niveau des suites chirurgicales », précise le chef de service adjoint au service de gynécologie au Chpg Jacques Raiga, sur "Monaco Info".











Bes Bi

Ndèye Fatou Kébé