Technologies : Repli de 21,3% du résultat net consolidé du groupe marocain Disway en 2022.

Ce résultat passe ainsi de 108 millions de dirhams (MDH) en 2021 à 85 MDH en 2022.

Le chiffre d’affaires consolidé, s’est pour sa part accru de 7%, se situant à 1 950 MDH contre 1 824 MDH en 2021. <<Cette hausse s'explique par la bonne dynamique commerciale du groupe qui s'est traduite par une croissance de +4,8% des ventes de Disway Maroc et une croissance de +21,5% à l'international>>, avance la direction du groupe.



Les charges d’exploitation du groupe ont progressé de 10,11% à 1 847 MDH contre 1 678 MDH en 2021.



Quant au résultat d'exploitation, il est en baisse de 27,5%, passant de 169 MDH en 2021 à 122 MDH un an plus tard. D’après la direction du groupe Disway, cette situation a eu lieu sous l'impact de la forte volatilité des devises dollars et euros et la hausse des prix d'achat répercutées partiellement sur les prix de vente, ainsi que les niveaux élevés de stock.



Le Directoire a décidé de proposer lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, la distribution d'un dividende ordinaire de 35 dirhams par action.



Sur les perspectives du groupe, les responsables notent à cet effet que fort de son expertise et de sa solidité financière, le groupe Disway va continuer à consolider sa position de leader de la distribution des nouvelles technologies, tout en poursuivant sa stratégie de diversification, d'étoffement de son offre produit et de développement de l'activité de services logistiques à travers la filiale OLS et la nouvelle plateforme de Skhirat.

Oumar Nourou

