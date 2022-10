Technologies émergentes de la santé : L’Afidep lance un Prix d’excellence des médias L’Institut africain pour les politiques de développement (Afidep) lance un Prix des médias des Technologies émergentes de la santé (Eht) 2022. L’objectif, c’est de promouvoir le reportage dirigé par des Africains aux frontières de la science, de la technologie et de l’innovation. Le Quotidien

L’Institut africain pour les politiques de développement (Afidep), à travers la Plateforme de dialogue et d’action sur les technologies de la santé en Afrique (Plateforme des technologies de la santé), a lancé un Prix d’excellence des médias des Technologies émergentes de la santé (Eht) afin de récompenser et célébrer les journalistes africains qui se distinguent en rendant compte de nouveaux domaines de la science et de la technologie visant à améliorer la santé du continent.



«Les objectifs du Prix des médias des technologies émergentes de la santé sont de promouvoir les reportages sur les technologies émergentes de la santé en cours de développement pour une utilisation en Afrique, ainsi que de sensibiliser le public et faciliter la compréhension, la participation et l’appropriation locale de ces technologies», indique Afidep, qui précise dans le document que seuls les journalistes africains sont éligibles à ce concours et sont invités à soumettre des reportages originaux écrits, radiophoniques et télévisés écrits ou produits entre le 1er octobre 2021 et le 31 octobre 2022.



L’Afidep, qui a officiellement lancé le Prix d’excellence des médias des technologies émergentes de la santé composé de cinq catégories, informe que les gagnants seront annoncés lors d’un événement en décembre 2022, où ils discuteront tous de leurs candidatures et de la nature unique des reportages sur les technologies de la santé sur le continent.



D’après Afidep, les candidatures doivent aborder les questions de développement des technologies émergentes de la santé pertinentes pour l’Afrique telles que la recherche en cours, les cadres réglementaires, la participation communautaire, la sensibilisation et la compréhension du public, l’implication des scientifiques africains, l’équité et le partage des avantages.



«Les questions peuvent être applicables à un pays africain ou avoir une portée régionale», note le document. Pour rappel, selon l’Afidep, les technologies émergentes de la santé comprennent la modification de gènes, en particulier les forçages génétiques pour le contrôle et l’élimination du paludisme, les drones pour une meilleure santé, l’intelligence artificielle et les micro réseaux pour les soins de santé, entre autres.



«Toutes les candidatures doivent être en anglais ou en français. Les histoires faites dans les langues locales doivent être traduites et la langue originale indiquée», précise le document





