Télécommunications : L’Etat suspend l’internet des données mobiles et donne le motif La connexion internet cellulaire a été coupée par le gouvernement sénégalais. La nouvelle a été confirmée par le ministère des communications, des Télécoms et de l’Economie numérique. Une coupure motivée par «des discours haineux et subversifs dans ce contexte de troubles à l’ordre public».

« Le Ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique informe qu’en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs dans un contexte de trouble à l’ordre public dans certaines localités du territoire national, l’internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires.



Les Opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées. », indique le communiqué du ministère, fait à Dakar ce dimanche 04 juin 2023.



Pour se connecter donc, il faut faire recours au Wi-Fi.



