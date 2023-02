Télécoms : Le Groupe Orange Côte d’Ivoire réalise un résultat net consolidé de 153,485 milliards FCFA en 2022.

Toutefois, par rapport au 31 décembre 2021, ce résultat net consolidé est en légère baisse de 2,35 milliards de FCFA.



Le chiffre d’affaires est aussi en légère baissé de 17 millions, puisqu’il passe de 965,042 milliards de FCFA en 2021 à 965,025 milliards de FCFA un an plus tard.



Durant la période sous revue, les achats externes du groupe ont évolué de 3,55% à 370,854 milliards de FCFA contre 358,127 milliards de FCFA en 2021.



Il en est de même des charges de personnel qui se sont élevées à près de 59 milliards de FCFA contre 52,446 milliards de FCFA en 2021.



Les autres charges opérationnelles font un plongeon de 83,06%, passant de 42,248 milliards de FCFA en 2021 à 7,154 milliards de FCFA en 2022.



En ce qui le concerne, le résultat d’exploitation est en hausse de 15,295 milliards, à 260,834 milliards de FCFA contre 245,539 milliards de FCFA en 2021.





Le résultat financier a connu une légère progression de 1,73% à 11,088 milliards de FCFA contre 10,899 milliards de FCFA en 2021.



Le Groupe Orange Côte d’Ivoire comprend des filiales contrôlées directement ou indirectement. Il s’agit de Orange Burkina, Orange Money Burkina, Orange Libéria, Orange Money Libéria, Orange Money Côte d’ivoire, Orange Côte d’Ivoire Participations et Côte d’Ivoire Câbles.

Oumar Nourou

Le Groupe Orange Côte d’Ivoire a réalisé au 31 décembre 2022 un résultat net consolidé de 153,485 milliards de FCFA, selon états financiers IFRS établis par la direction du groupe.Source : https://www.lejecos.com/Telecoms-Le-Groupe-Orange-...