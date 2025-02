Télécoms : Le groupe Sonatel réalise un résultat net de 393,7 milliards de FCFA en 2023.

Par rapport au 31 décembre 2023 où il s’élevait à 331,7 milliards de FCFA, le résultat net de la période sous revue connait une hausse de 18,6%. Les responsables de l’entreprise de télécommunications justifient cette performance par << la résilience et à la capacité d'adaptation et d'innovation du Groupe dans un contexte concurrentiel.>>



Pour ce qui est du chiffre d’affaires consolidé, il se situe à 1 776,4 milliards FCFA contre 1 620,7 milliards FCFA en 2023, soit une croissance de 9,6% tirée par la data, la fibre et Orange Money.



Au 31 décembre 2024, l’EBITDAAL a atteint 839,2 milliards FCFA contre 747,5milliards FCFA en 2023, en progression de 12,3%. La direction du groupe estime que cette croissance qui est supérieure à celle du chiffre d’affaires est due à une bonne dynamique commerciale, à des investissements soutenus et accélérés et à la bonne politique de maitrise des charges.



Les investissements réalisés durant l’exercice 2024 se sont situés à 300,5 milliards FCFA, en progression de 17%par rapport à l’exercice 2023, pour répondre à la forte demande en très haut débit fixe et mobile (hausse des usages et du parc) et pour renforcer la résilience des réseaux.



Sur le plan opérationnel, le nombre de clients fixe, mobile et internet du groupe Sonatel se situent à 42,4 millions contre 41 millions en 2023, soit une hausse de 3,3%.



Quant au nombre de clients actifs Orange Money, il a progressé de 8,4% a 12,674 millions contre 11,689 millions en 2023.



Sur un autre registre, les responsables de l’entreprise avancent que le Groupe Sonatel est <<un des premiers contributeurs à la création de valeur dans nos pays de présence avec une empreinte économique de 60% du chiffre d’affaires consolidé qui atteint 1 057 milliards FCFA.>>..



Selon eux, il y a eu plus 181 milliards FCFA alloues aux distributeurs, plus 200 000 d’emplois indirects et plus de 5 000 d’emplois directs grâce à une distribution commerciale étendue et des partenaires dynamiques. En plus de cela, plus de 49 milliards FCFA ont été distribués aux actionnaires minoritaires (personnel et locaux). Plus de 902 milliards ont été versés aux budgets des Etats à titre d’impôts, taxes collectées directement, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes dans les pays de présence. Selon toujours la direction du groupe Sonatel, la contribution à la balance des paiements à travers les services fournis aux opérateurs étrangers de télécommunications s’est élevée à plus de 66 milliards FCFA.



<<En 2025, Sonatel célèbrera ses 40 ans d’existence avec une ambition renouvelée et des projets stratégiques pour consolider sa position de leader>> avance la direction de l’entreprise à propos des perspectives. A ce titre, elle veut capitaliser sur 40 ans d’expérience pour écrire un nouveau chapitre ambitieux de l’histoire de la société et bâtir un avenir durable et innovant et renforcer les infrastructures réseaux, accélérer l’innovation, conquérir de nouveaux marchés, optimiser l’expérience client et renforcer son impact. L’équipe dirigeante entend aussi consolider la position de leader en investissant dans le déploiement de la fibre optique et des réseaux mobiles 4G et 5G pour offrir une connectivité toujours plus performante, accélérer l’innovation en développant des solutions adaptées aux besoins des entreprises et des particuliers, notamment dans les segments B2B et des services financiers digitaux.



Elle veut également explorer de nouveaux marchés et opportunités de croissance tout en optimisant l’expérience client grâce à la digitalisation et à l’intelligence artificielle. Le renforcement de l’impact sociétal par l’intensification des initiatives en faveur de l’inclusion numérique, de l’éducation et de la santé, tout en poursuivant les efforts pour réduire l’empreinte carbone de l’entreprise et promouvoir une économie durable figure aussi dans les objectifs de la direction de la Sonatel. Enfin, elle compte poursuivre la mission de la société en tant que partenaire de confiance des États et des communautés, tout en maintenant une croissance durable et responsable.



Oumar Nourou

Comme les années passées, la performance reste toujours de mise pour le groupe Sonatel qui, à l’issue de l’exercice 2024 a réalisé un résultat net consolidé de 393,7 milliards de FCFA, selon les états financiers consolidés rendus publics par la direction de ce groupe.Source : https://www.lejecos.com/Telecoms-Le-groupe-Sonatel...