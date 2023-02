Téléphonie : L'achat de crédit Orange est de retour sur Kpay

"Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de l’achat de crédit Seddo par Orange, sur votre kalpé préféré. Kpay redevient ainsi, le kalpé permettant d’acheter du crédit chez tous les opérateurs sans exception.



Nous rappelons aussi que notre objectif premier, est de démocratiser l’inclusion financière et c’est la principale raison pour laquelle nous avons introduit au Sénégal, le transfert d’argent gratuit, à savoir le dépôt à 0 Franc, le transfert à 0% et le retrait à 0 Franc (le retrait est à 0F quand il est effectué dans les points EDK : Supermarchés Low Price, Stations EDK & Restaurants Djolof Chicken et à 0,5% quand il est opéré chez les autres partenaires distributeurs).



Nos clients peuvent également Kpayer leurs factures (Woyofal, Sen’Eau, Senelec, Rapido, Aquatech …), procéder à des paiements marchands et même envoyer des requêtes à leurs proches pour bénéficier de faveurs. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles exclusivités sur votre application Kpay, disponible sur Play Store & App Store."