Téléphonie: Orange fait 196 milliards FCfa de bénéfice en 2019 La société française de télécommunications, Orange a fait un bénéfice net de 196,8 milliards en 2019, selon un communiqué de presse publié sur son site. Un profit en recul de 2,7% par rapport aux 202,3 milliards FCfa réalisés en 2018, mais le chiffre d’affaires du groupe a connu une progression de 6,3%. Et passe à 1 086,8 milliards en 2019 contre 1 022 milliards FCfa, en 2018.

« Le groupe continue ainsi d’engranger les effets bénéfiques du renforcement de la contribution des relais de croissance notamment la data mobile en progression de +25% par rapport à 2018 et Orange Money qui progresse de +33% », indique, en effet, le communiqué.



Ainsi, la Sonatel revendique la place de leader dans les 5 pays de la sous-région où elle est présente et où les parts de marché mobile se présentent comme suit : 53,9% au Sénégal, 58,8% au Mali, 62,6% en Guinée, 55,2% en Guinée-Bissau et 48,1% en Sierra Léone.



