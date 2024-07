Téléphonie fixe : Sonatel arrive en tête avec 98,70% des parts de marchés

Sur cette base, l’Artp procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet (



Selon l’Artp, l’évolution trimestrielle du parc de lignes de la téléphonie fixe donne les statistiques suivantes. Il y a avait 318200 lignes de téléphonie fixe en mars 2023 ; 346964 en juin 2023 ; 382721 en septembre 2023 et 399041 en décembre 2023. En mars 2024, le parc a évolué avec 443079 lignes de téléphonie fixe.



L’Artp note un taux de pénétration de la téléphonie fixe de 2,46% en mars 2024. S’agissant de l’évolution trimestrielle des parts de marché (en parc) des opérateurs, Sonatel arrive largement en tête. L’opérateur Sonatel rafle 98,70% des parts de marchés devant Expresso et Saga Africa Holdings Limited.

Source : Aux termes de l'article 202 de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques, l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) est chargée, entre autres, « d'assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ».

