Téléphonie: l’opérateur Tigo devient Free

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

Tigo Sénégal n’existe plus. Le deuxième opérateur de téléphonie mobile a changé de marque et devient désormais « Free Sénégal ». L’annonce a été faite ce matin par les responsables de la boîte lors du lancement de cette nouvelle marque, renseigne la RFM. Ce changement intervient un an après de rudes batailles médiatiques et judiciaires sur le rachat de Tigo Sénégal. Dans un premier temps, les propriétaires l’avaient cédé à Kabirou Mbodj de Wari, avant de changer d’avis au profit duo Yerim Sow et Xavier Niel, propriétaire de la marque française Free.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos