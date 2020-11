Téléphonie mobile : Les transactions dans l’Uemoa ont atteint 28.738 milliards de FCFA en 2019

En 2019, le volume et la valeur des transactions financières par le biais de la téléphonie mobile ont respectivement augmenté de 37,9 % et de 22,1%. En effet, la Bceao note dans son « rapport annuel sur les services financiers numériques dans l’Uemoa- Année 2019 » que le nombre total d’opérations financières via la téléphonie mobile a été de 2.632 millions pour un montant d’environ 28.738 milliards de francs Cfa contre de 1.907,7 millions d’opérations en 2018, évaluées à 23.533 milliards de francs Cfa, soit des hausses respectives de 37,9 % en volume et 22,1% en valeur.



Tout comme en 2018, selon la Bceao, l’activité des services financiers par le biais de la téléphonie mobile a été portée, au cours de l’année 2019, par les établissements de monnaie électronique de l’Union. Ces institutions, poursuit la Banque centrale, représentent respectivement 83,6% et 90,1% du volume et du montant des transactions réalisées en 2019 dans l’Uemoa, contre 82,9% et 86,9% l’année précédente.



Par ailleurs, l’institution signale que les établissements de crédit se partagent, avec les deux structures de microfinance qui interviennent dans la distribution de la monnaie électronique, des parts de 16,4% du volume et 9,9% de la valeur des transactions totales réalisées au cours de la période sous revue.

Aussi, note-t-elle, près de 7,3 millions d’opérations ont été traitées en moyenne par jour par l’ensemble des plateformes de paiement mobile de l’Union, contre 5,3 millions en 2018. « La valeur moyenne journalière des opérations est estimée à environ 79,8 milliards de francs Cfa en 2019 contre 65,3 milliards de francs Cfa un an plus tôt », confie enfin la Bceao.

Bassirou MBAYE







