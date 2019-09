Téléthon : Iran Ndao dément le Don de 30 millions FCfa

Dans le cadre de la campagne pour la libération de Taïb Socé, des informations circulent pour parler d’un donateur anonyme qui a offert 30 millions de FCfa. A l’occasion du 2e téléthon, Iran Ndao précise et dément l’existence d’un tel don.



« Je n'ai pas reçu 30 millions. Et Oustaz Alioune Sall, m'a dit, 'c'est toi qui me l'apprend. Une personne avait appelé la dernière fois pour promettre 2 millions. Mais, il n'a rien donné. Et le don de 1000 euros promis n'a jamais été reçus », soutient-il.



