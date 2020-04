Telethon de la TFM- 790 millions promis: Qu’en est-il réellement des vrais donateurs?

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 20:40

Quand c’est pour appeler à la télé et annoncer des montants faramineux, les hommes d’affaires sénégalais sont au premier plan. Mais quand c’est le moment de passer à l’acte, ils font le mort. La preuve encore ?



Nos «généreux donateurs » avaient fait des promesses pour un total de 790 millions de Fcfa lors du téléthon organisé par la Tfm dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mais, selon les informations de Libération online, seuls 120 millions de Fcfa ont été réellement décaissés, à ce jour. C’est en tout cas le montant du chèque remis, hier, par Serigne Moup au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Le patron de la Ccbm était en compagnie d’Elimane Lam et d’Aziz Ndiaye.

