Télévision Numérique Terrestre: Le Chef de l’Etat demande le basculement intégral

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 22:42

Le Chef de l’Etat a également souligné l’impératif d’achever le basculement intégral de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) de l’analogique au numérique.



Il a particulièrement demandé au Ministre de l’Intérieur, en rapport avec le Ministre de la Communication, de soumettre, en urgence, à sa validation, la liste des 300 villages éligibles à la 2e phase du projet sino-sénégalais d’accès à la Télévision Satellite.



Le Président de la République a, sur ce chapitre, demandé aux membres du Gouvernement d’intensifier, avec le concours de l’ADIE, la transformation digitale des administrations, afin d’asseoir un service public accessible, innovant et performant.



Il a, enfin, demandé, au Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République et au Ministre de l’Economie numérique, d’intensifier l’exécution des projets relatifs à la Cybersécurité.



