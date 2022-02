Télévisions privées sur l'inauguration du Stade du Sénégal: Les précisions de la Rts

La RTS en tant que télévision publique et disposant de tout l’équipement nécessaire, a l’obligation d’assurer la couverture de la totalité des événements du calendrier républicain et autres événements à caractère national, fait savoir le média dans un communiqué.



Lequel poursuit: " Plutôt que d’entretenir une certaine polémique, les confrères signataires dudit communiqué, auraient dû, en toute confraternité, prendre l’attache de la RTS, pour qu’elle mette à leur disposition le signal de la cérémonie d’inauguration du Stade du Sénégal Abdoulaye, comme ça a toujours été le cas à l’occasion de la fête Nationale de l’Indépendance et de biensd’autres événements, comme par exemple le point COVID quotidien du Ministère de la Santé ".



Il ajoute, pour clore le débat: " S’agissant de l’inauguration du Stade du Sénégal, la RTS a prévu pour les chaînes de télévision qui en ont les moyens, de donner le signal à partir du car de production installé sur place ; à défaut, elles peuvent le récupérer via le Canal 5 de la TNT, le canal 215 du bouquet Canalsat ou prendre le signal clean disponible sur le satellite.



Aussi importe-t-il de rappeler que, partout dans le monde, la TV publique a l’exclusivité des images des grands événements nationaux, à charge pour elle, de mettre le signal à la disposition des autres opérateurs ; et de ce point de vue, la RTS, n’a jamais dérogé à la règle. Mieux, elle n’a jamais cherché à avoir l’exclusivité, encore moins à afficher son logo. Pourtant, c’est une obligation légale d'incruster son logo comme signature ",.