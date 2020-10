Témoignage de Feu le Président Mamadou Dia sur le Magal: Touba, le lieu du triomphe de l’esprit de résistance et la dignité sénégalaise « Le Magal de Touba, célébré le 18 Safar du calendrier musulman de chaque année, commémore le départ d’exil du grand érudit musulman Cheikh Ahmadou Bamba, arrêté et exilé pour ses convictions religieuses. Ainsi, le Magal de Touba représente pour nous Sénégalais, la triomphe de l’Islam et celui du nationalisme sénégalais sur le colonisateur ».

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Octobre 2020

A ce propos, le Président Mamadou Dia dira la phrase suivante : « Touba est donc bien pour nous le lieu où a triomphé l’esprit de résistance et la dignité sénégalaise. À qui serait tenté de l’oublier, Touba rappelle que l’estime, même celle des adversaires, se mérite.



Elle ne vient pas récompenser la servilité ou l’acquiescement systématique. Elle reconnaît la valeur de qui s’affirme, dans l’opposition s’il le faut.



Toute personnalité qui maintient son intégrité, obtient sa reconnaissance. La dignité, qu’elle soit d’un homme ou d’un peuple, se conquiert, mais ne s’achète pas.



C’est pourquoi le pèlerinage de Touba est notre pèlerinage, à nous nationalistes sénégalais », disait dans ses Mémoires, l’ancien président du Conseil.









Sene News

