Témoignage de Mamadou Diop Decroix sur la défunte Awa Diop: « Une véritable amazone des années de braise … » “Véritable amazone des années de braise, c’est l’image qui m’est restée d’elle.” C’est l’hommage du député Mamadou Diop Decroix, suite à l’annonce du décès de l’ancienne députée Awa Diop.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juillet 2021 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|

“ À l’occasion de la disparition de la Présidente Awa Diop, je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique. Condoléances aussi au Président Abdoulaye Wade, à Karim Meïssa Wade et à tous et toutes les militant (e) s du Parti démocratique sénégalais (PDS) ”, a réagi Mamadou Diop Decroix.



“ Véritable amazone des années de braise, c’est l’image qui m’est restée d’elle. Qu’Allah swt l’accueille dans les jardins de firdaws. Innaa lil Laahi wa Innaa ilayhi raaji’uun ”, a-t-il ajouté.









Lanews



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos