Temps durs de cette alternance : Aissatou Diop Fall revient sur ses propos détournés pour la mettre en mal avec Moustapha Ba, l’ancien ministre

Les temps sont durs en ce début d’alternance après le départ du régime de Macky Sall. Sur cet extrait d’une entretien avec Public SnTV, la journaliste nouvellement patronne de presse sans détour dévoile les difficultés personnelles et professionnelles qu’elle transverse depuis le changement de régime et l’arrivée du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko au pouvoir. Les conventions avec l’état et l’ancien régime tardent à tomber. Et sur Moustapha Ba, l’ancien ministre, ses propos ont été mal interprétés ou même détournés avec la volonté de lui luire. Pourquoi ? Suivez ses explications…