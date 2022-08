Tendance des Législatives : La réplique de Barth' à Mimi Touré

«Vous n’avez pas gagné 30 départements. C’est un mensonge. Mais sachez une chose : c'est vrai que quand c’est fini, c’est très douloureux de l’accepter, mais vous l’accepterez par la force. Parce que la rue va s’exprimer, et au besoin, avec tous les moyens à sa disposition.



La cohabitation est inévitable. Vous n’allez pas aller à cette Assemblée nationale avec une majorité que vous avez préfabriquée, nous ne l’accepterons pas. Nous avons des résultats sur la base de Pv. Et ce n’est pas à vous de déclarer des résultats.



Vous avez perdu cette élection au niveau national, dans la diaspora, vous avez été laminés. Et quand vous dites que vous avez gagné dans la diaspora, je vous invite à revoir vos chiffres parce que nous ne l’accepterons pas.»