Tendances des résultats des élections locales: « Yewwi Askan Wi » et BBY se bousculent en rangs serrés

Dimanche 23 Janvier 2022

Une bipolarité des résultats a tendance à dessiner. Un constat, dérivé des premièrs résultats, place ces deux entités en tête de compétition. A Ziguinchor, « Yewwi Askan Wi » s’en sort bien.



A Grand Yoff, Mermoz-Sacré-Coeur et d’autres localités, les deux coalitions semblent prendre de l’avance.



Mais, les dépouillements se poursuivent. Et si les tendances se confirment, il y a de sérieuses probalités d’aboutir à des surprises.



