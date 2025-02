Tension à l’université de Dakar : L’Intersyndicale du COUD fustige les perturbations et demande l’intervention des autorités Le climat social au Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) suscite des préoccupations. L’Intersyndicale des travailleurs de l’institution déplore que certaines manifestations étudiantes dégénèrent en entraves au bon fonctionnement des services. Dans un communiqué publié ce 6 février 2025, elle alerte sur une habitude préoccupante : des étudiants forcent les agents à quitter leurs lieux de travail, parfois sous la menace de violences.

Les travailleurs du COUD assurent pourtant un rôle central dans la fourniture des services essentiels aux étudiants, rappelle le syndicat. L’arrêt forcé de leurs activités impacte directement la qualité des prestations, dans un contexte où la continuité du service est primordiale.



L’Intersyndicale juge inacceptable que des agents soient pris pour cibles et demande aux autorités compétentes, notamment le directeur du COUD et les forces de l’ordre, de garantir leur sécurité. Elle exhorte par ailleurs ses membres à ne pas céder aux pressions et à continuer à remplir leur mission dans l’intérêt des étudiants.



