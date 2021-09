Tension autour du fauteuil de maire de Tivaouane: La médiation du Khalife général bute sur l’obstination des politiciens Une rude bataille s’annonce autour du fauteuil de Maire de la cité religieuse de Tivaouane, avec une flopée de candidatures, venant essentiellement de la coalition Benno Bokk Yakaar. C’est d’ailleurs fort du constat de la tension ambiante, que le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy a réuni il y a deux jours, tous les leaders de BBY pour arrondir les angles, mais finalement, aucune décision n’a été prise. "L’As"

Le fauteuil de Maire de Tivaouane est actuellement l’un des plus convoités dans le pays. Et la particularité est que l’essentiel des candidatures déclarées provient de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar.



Une situation qui est en train d’installer le malaise dans le camp présidentiel et une tension politique ambiante, d’autant plus que tous les candidats déclarés ont affiché leur détermination. D’où de forts risques d’éclatement de la famille politique présidentielle dans la cité religieuse, qui peuvent lui être préjudiciable au soir des élections locales de janvier 2022.



C’est pour éviter ces risques dans la cité de Maodo, que Serigne Babacar Sy Mansour, Khalife général des Tidianes, a initié des rencontres avec les leaders de BBY, pour apaiser la tension et créer les conditions pouvant permettre d’aller vers un consensus.



Mercredi était le jour de la deuxième rencontre, mais force est de constater, selon une source présente, qu’aucune décision n’a été finalement prise.



D’ailleurs, le Khalife avait délégué Serigne Moustapha Sy Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et Serigne Habib Sy Ibn Serigne Mansour Sy Boroom Daarayi, pour conduire les discussions. Mais finalement, il a décidé de rejoindre la salle après que les travaux ont commencé.



Selon cette même source, il y a eu de la tension dans la salle avant l’arrivée du Khalife. Au finish, tous les leaders ayant déjà déclaré leur candidature, ont confirmé devant le Khalife. Il s’agit de Mamadou Diagne Sy Mbengue Maire sortant, membre de l’Alliance pour la République (APR), Abdou Ndéné Sall Directeur Général de la SEN/TER de l’APR, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou du mouvement And Defar, Pape Momar Gaye de l’APR.



Le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour a décidé de s’en remettre au Président Macky Sall, président de la coalition, qui prendra la décision finale.











