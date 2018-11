Tension budgétaire ou plutôt hypertension budgétaire au Sénégal (par Mohamed Dia)

Revenant sur l’interview du président de la République à France24, il fait remarque que le protocole d’entretien définit le cadre de l’entretien, mais il y a des questions imprévues comme la question relative à l’affaire de Karim Wade et de Kalifa Sall. "Mais, se convainc-t-il, Macky Sall est tout à fait à l’aise pour répondre à cette question car nous sommes dans un Etat qui obéit la règle du droit. Le président de la République est obligé d’appliquer la loi".

Ce n’est pas une ingérence de Qatar mais c’est la famille Wade qui est passé par les autorités qataries pour demander la grâce pour Karim. Ce que Macky Sall a accédé par humanisme.

Sur la question de l’amnistie, El Hadji Hamidou Kassé laisse entendre que Macky Sall n’a fait qu’exprimer une possibilité. A propos du constat du Groupe de travail des Nations Unies sur l’arrêt de la Cour de Répression d’enrichissement illicite (Crei) dans l’affaire de Karim Wade et qui demande son réexamen, El hadji Hamidou Kassé se veut catégorique : "le Sénégal ne se pliera pas. Le procès de Karim Wade ne sera pas réexaminé".

Il révèle dans la foulée que "des lobbies chèrement payés pour faire plier le Sénégal et la justice sénégalaise", avant de rappeler que "les conventions internationales n’ont jamais remis en cause la souveraineté des Etats. Macky Sall ne pliera pas, il ne cède pas aux recommandations de ce groupe de travail".



