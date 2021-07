Tension en baisse : Suspension de la grève des concessionnaires du nettoiement Les concessionnaires du nettoiement qui avaient menacé d’aller en grève aujourd’hui sont revenus à de meilleurs sentiments, nous apprend « L’As ».

Le coordonnateur de l’UCG, Mass Thiam, a su anticiper avant que le ramassage des ordures ne soit perturbé durant la fête de Tabaski. Selon Ndongo Fall, un terrain d’entente a été trouvé avec le coordonnateur de l’UCG qui a promis d’éponger l’ardoise.



Pour rappel, les concessionnaires du nettoiement courent derrière six mois d’arriérés de salaires, d’un coût de plus de 05 milliards.



