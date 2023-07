Tension en l’air à Dakar Dem Dikk : Des travailleurs très en colère contre le Directeur général, Ousmane Sylla

Selon le journal, l’Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk (Udt/3D) est en colère contre son Directeur général Ousmane Sylla, à cause de ses recrutements jugés politiciens et son refus d’appliquer une note du gouvernement relative à la hausse des salaires, mais aussi, « son manque de volonté de résoudre le problème du parc automobile devenu vétuste ».



C’est ainsi que les responsables de cette organisation syndicale, par la voix de leur secrétaire général, Marc Tendeng, ont tenu un point de presse samedi dernier, pour menacer de dérouler un plan d’actions. Ils demandent au Chef de l’État et au ministre des Transports, Mansour Faye, de recadrer leur directeur, afin d’éviter le syndrome de La Poste.