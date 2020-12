Tension entre le Président Sall et Mimi : « Macky doit porter un regard différent sur sa sœur et se réconcilier avec elle», selon Dr Alioune Sylla Dr Alioune Sylla, responsable politique Apr à Touba et membre du comité des sages de cette formation politique, s’est exprimé au sujet du différend surgi entre le Président de la République, Macky Sall, et celle qui fut sa proche collaboratrice et fidèle compagnon dans la vie de la nation, Aminata Touré. Il a fait savoir que ces deux grands serviteurs de la nation, par ce qui les liait dans le passé, ne peuvent, en aucune manière, aujourd’hui, se séparer fortuitement comme ça, parce que chacun a été aussi loyal que l’autre dans cet compagnonnage ; et que, jamais la politique ne doive les séparer.

Dr Alioune Sylla, responsable Apr à Touba et membre du comité national des sages de cette formation politique, qui donnait son avis sur le différend entre le Président Macky Sall et l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, madame Aminata Touré, a d’emblée expliqué que cette séparation lui a fait beaucoup mal en tant que sage du parti.



Il pense que dans l’intérêt de la stabilité du pays et pour faire taire à jamais les langues de bois qui ne cherchent qu’à diviser et à nuire et semer la discorde dans l’esprit des gens, le Président de la République, Macky Sall, et sa soeur de tous les temps, doivent chacun-e, en ce qui le concerne, revenir à de meilleurs sentiments pour se retrouver.



Il est important, a-t-il rappelé, qu’ils se souviennent que dans leur collaboration, il y a des moments où chacun avait vraiment besoin de l’autre, et cette collaboration est encore plus que nécessaire et toujours possible aujourd’hui, a-t-il dit, au moment où le pays a plus besoin des bras de ses fils pour se remettre en cette période de pandémie, à la construction nationale et pour se préparer un avenir certain.



Ce qu’il faut souhaiter, seulement, a-t-il fait valoir, c’est les retrouvailles entre ces deux dignes fils de la nation, pour que tout reprenne entre eux comme par le passé, dans l’unique intérêt du pays.



Détracteurs profitant toujours des séparations pour se replacer

Quant au Président Macky Sall, conseille Dr Alioune Sylla, il doit se référer sur son passé glorieux des élections pour refuser toute confusion, toute éventualité de séparation avec madame Aminata Touré qui a tout donné de son savoir et de son intelligence pour sa réélection.



Pour le sage de l’Apr, le Président Macky Sall et sa sœur Aminata Touré dite Mimi, ne doivent pas se faire passer pour proies de leurs détracteurs qui profitent toujours des séparations crypto-personnelles pour se replacer.



Mimi est une travailleuse qui lui est très utile, a fait remarquer, Dr Alioune Sylla. Il estime que le Président Macky Sall doit être au-dessus de la mêlée pour faire revenir à de meilleurs sentiments son amie, ce bras droit qui lui est encore nécessaire pour construire le pays. C’est le Président de la République Macky Sall qui doit rencontrer sa sœur et discuter de ce qui les a toujours unis pour prendre un nouveau souffle qui sera certainement plus riche que précédemment, a-t-il conclu.

Tribune



