Tension politique: Alioune Tine appelle au dialogue

Insulté, traité de pyromane, Alioune Tine, qui n’a cessé d’alerter, a vu les faits d’hier sembler lui donner raison. Hier encore, il a appelé au dialogue pendant que le camp présidentiel bandait les muscles. Le vétéran de la défense des droits de l’homme dans notre pays appelle le président de la République, Macky Sall, à entretenir le dialogue ‘’avec tout le monde’’, pour mettre fin aux tensions politiques survenues dans le pays depuis plusieurs semaines. ‘’Notre président a un grand leadership en Afrique. Il faut le reconnaître. Il a un leadership mondial. Il a un bilan élogieux. Il n’a qu’à appeler tout le monde et à discuter avec tout le monde’’, a déclaré M. Tine dans une interview avec l’APS, nous dit LeTémoin.



"Le Sénégal est […] un miroir dans lequel se regarde toute l’Afrique. Il me semble que les aînés nous ont légués ce miroir. Il ne faut pas qu’il se brise entre nos mains. Il faut que les politiciens, toutes tendances confondues, se réunissent’’, a insisté Alioune Tine. Un appel de plus en espérant qu’il sera entendu parle destinataire dont des fossoyeurs de son entourage sont en train de lui creuser joyeusement une tombe