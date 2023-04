Tension politique : Division à la section PDS de Pikine-Ouest Le Parti démocratique sénégalais (Pds) est sur le point d’imploser dans la commune de Pikine-Ouest.De jeunes responsables libéraux et anciens de l’Ujtl attirent l’attention de la direction du Pds sur ce qu’ils appellent une tentative de validation de la section Pds de la commune de Pikine-Ouest par un groupuscule de responsables illégitimes, avec la complicité d'un commissaire politique partisan, au détriment de la majorité des responsables qui composent ladite section, nous dit « L’As ».

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Avril 2023

A en croire Mar Diokhe et Cie, des vidéos ainsi que des images circulent sur les réseaux sociaux faisant état de la tenue d'une assemblée générale de montage de la section Pds de Pikine-Ouest, chez celui qui s'est autoproclamé président à l'issue de cette mascarade.



Ces jeunes responsables ont saisi la direction du parti, car même le superviseur de la fédération de Pikine Dagoudane n'était pas au courant. D’ailleurs, ce dernier était sur le point d'organiser une rencontre entre les différentes parties pour trouver des solutions, suite à une première rencontre qui avait échoué.



Ces jeunes frustrés dénoncent le manque d'équité sur la distribution des cartes, l'omission de certains membres de la commission de supervision, le refus de montage des secteurs sous prétexte, le refus de reconnaître des secteurs montés par des commissaires délégués etc..



Ils avertissent la direction du Pds et les responsables du département de Pikine qu’ils ne vont pas cautionner de tels actes antidémocratiques



