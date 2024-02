Tension politique au Sénégal : Le PIT appelle au respect des institutions Le Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal a donné son avis sur la tension politique que vit le Sénégal, depuis l’invalidation de la candidature de Karim Wade. Pour le PIT, il est impératif que chacune des parties prenantes à l’élection présidentielle, s'impose d'exigence et joue son rôle. "L’As"

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2024 à 16:44 | | 0 commentaire(s)|

Selon cette formation politique, le pays étant organisé, il faut ensemble veiller au respect des institutions et des règles, à l'impératif de ne jamais confondre les désirs ou vœux d'un autre ordre, quelle qu'en soit la motivation, avec ce qui oblige toute la communauté.



Dans un communiqué, le PIT explique que le président de la République, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, le Gouvernement, les partis politiques, ont des prérogatives et, pour le bien commun, celles-ci doivent être rigoureusement respectées, conformément aux textes fondamentaux de la République.



Le PIT précise qu’au terme de la présidentielle, tout le parcours ayant mené à l'élection présidentielle du 25 février, pourra être revisité pour en tirer tous les enseignements et procéder aux redressements qui s'avéreront nécessaires, souvent fruits de l'expérience et de la pratique.



Mais pour le moment, le Parti de l'Indépendance et du Travail, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, dont le candidat est Amadou Bâ, appelle l'ensemble de ses militants et sympathisants, à s'investir entièrement pour la victoire de ce dernier.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook