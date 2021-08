Tension pré-électorale: A Mbao, la virulence et le radicalisme de plus en plus présents dans le discours … A cinq mois des élections locales, la Commune de Mbao, réputée très politique, est secouée par les tensions pré-électorales. La virulence et le radicalisme dans le discours méritent vraiment d’être apaisés.

Les passes d’armes entre le camp de la majorité présidentielle incarnée par Abdou Karim Sall et l’opposition inquiètent plus d’un. Les proches du maire Abdoulaye Pouye ont, en effet, fait une sortie pour accuser le coordonnateur local de l’Apr Abdou Karim Sall de faire des transferts d’électeurs via la ville de Pikine.



« Un faux débat », rétorquent leurs adversaires de l’Apr, qui les considèrent comme des politiciens en perte de vitesse et apeurés par les élections, pour défaut de bilan.



Cette crise prédit des lendemains sombres pour les élections locales dans cette commune de Mbao, où à chaque échéance électorale, des scènes de violence sont enregistrées.











