Tension sur tension / Litige foncier à Diamaguène Sicap Mbao...Ça grogne également à Keur Massar Les problèmes fonciers persistent à Pikine malgré les injonctions du chef de l’Etat sur cette question. A la Cité Cabé de Diamaguène Sicap Mbao, les populations se sont dressées contre la spoliation de leur unique espace de jeux, qui accueille aussi les évènements religieux, les cérémonies familiales et les cours d’éducation physique et sportive.

Les jeunes sont sortis en masse mercredi, pour alerter les autorités sur les risques de confrontation.



A Keur Massar aussi, ça grogne



Les commerçants, les marchands ambulants et les populations résidant près de l’autopont en construction de Keur Massar, sont en colère contre les autorités qui font la sourde oreille par rapport à leurs problèmes.



Cette partie de Keur Massar est enclavée depuis le début des travaux de l’autopont. Ils ont occasionné l’insécurité et des risques d’inondations. En plus, Ils réclament le paiement des indemnités aux impactés et le recasement des 450 marchands ambulants. Ils invitent les autorités à décanter la situation, avant qu’il ne soit trop tard.













