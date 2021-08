Tensions autour de la révision des listes électorales: De multiples raisons évoquées Membre du Groupe de réflexion et d’appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), Babacar Fall explique les tensions politiques notées ces temps avec les révisions de listes électorales. "L’As"

A l’en croire, les remous sont dus à l’enjeu des Locales dont les résultats vont impacter les prochaines échéances, notamment les Législatives et la Présidentielle, en raison d’une forte implication des jeunes qui sont sortis dans la rue au mois de mars dernier pour manifester.



A cela, s’ajoute la prorogation des mandats des actuels élus locaux. Il semblerait que le pouvoir veut bloquer l’inscription des jeunes sur les listes électorales, en rendant difficile l’obtention du certificat de résidence aux primo votants voire la carte nationale d’identité, dira Babacar Fall.



Or, le pouvoir pointe, quant à lui, du doigt les maires de l’opposition qui font des transferts d’électeurs afin de gonfler l’électorat dans leurs circonscriptions, soutient-il. M. Fall prévient que la tension va se prolonger jusqu’aux élections.



Restons sur la tension politique engendrée par la révision des listes électorales pour dire que le Pr. Moussa Diaw de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, justifie cette situation par le manque de confiance entre les différents acteurs politiques, notamment le pouvoir et l’opposition. Car, des divergences sont notées à presque tous les niveaux du processus électoral.



Selon l’enseignant-chercheur en sciences politiques, c’est le dialogue politique qui devait lever les équivoques sur ces questions brandies par les acteurs. Mais cela n’a pas été le cas, déplore l’universitaire qui y voit un échec. Avant d’asséner que c’est la majorité qui doit donner des gages d’enrôlement des primo votants.



Aussi, dit-il, l’administration en charge des élections doit donner des directives aux maires pour qu’ils délivrent les certificats de résidence à qui de droit.



