Tensions dans les couples: La hausse des prix des denrées alimentaires impacte les ménages

« Mon époux s’énerve tout le temps, quand je lui demande de l’argent. Cela fait des semaines qu’on se parle à peine. Il me reproche de lui en réclamer trop. Mes enfants ne mangent plus à leur faim », témoigne Ndèye Mour.



D’après ‘’SourceA’’, Evelyne Diatta aussi ne dit pas le contraire : « pour éviter des scènes de ménage regrettables, mon mari va rester sur la défensive et pour la moindre occasion, il s’emporte ». Comme Evelyne Diatta et Ndèye Ndoour, Mariétou Ndiaye se plaint aussi des conséquences négatives de la hausse des produits de base sur son ménage



« A chaque fois qu’on se dispute, il me dit que je le fais chanter dans l’intimité. Je suis une femme, je sais quand demander de l’argent et où le faire. S’il ne veut pas me donner de son plein gré, je lui fais du chantage. Il va bouder pour quelques temps, mais il finit toujours par revenir », indique-t-elle.