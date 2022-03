Tensions dans les médias publics et privés: La grosse colère du Synpics

Secrétaire général du bureau Exécutif National du Synpics (Syndicat des Professionnels de l’information et de la communication du Sénégal), Bamba Kassé et ses camarades ont tenu une conférence de presse hier, à la maison de la Presse Babacar Touré. Le but est de commenter la situation du secteur des médias au Sénégal, notamment des organes publics et privés.



Face au mouvement d’humeur exprimé par les médias publics et privés, le secrétaire du bureau exécutif national du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), Bamba Kassé a condamné avec la dernière énergie la situation du secteur des médias au Sénégal. Il a en outre dénoncé la marginalisation des travailleurs d’Excaf Telecom (TNT), du quotidien le Soleil, de la RTS et de l’Agence de presse sénégalaise (APS).



A l’en croire, le premier soutien concret c’était de marquer sa solidarité de façon très formelle. « L’Etat du Sénégal met au moins 8 à 9 milliards de francs CFA dans les médias d’Etat que sont Le Soleil, la Rts et l’Agence de presse sénégalaise (APS) pendant que les autres médias tirent le diable par la queue », a constaté le syndicaliste. À ses yeux, il est intolérable qu’il existe dans ces entités des managers qui passent pour des bourreaux des journalistes et qui utilisent la force des médias pour exister. « Les managers font ce que bon leur semble et ne craignent pas d’aller en justice pour des procédures qui vont durer 03 à 04 ans. On ne doit pas accepter que des ambitions personnelles tuent les journalistes », a regretté le secrétaire général de Synpics.



Ainsi, il manifeste sa solidarité à l’ensemble des confrères. « La presse est un monde d’intellectuels libres et indépendants », a souligné Bamba Kassé qui, sur la situation qui prévaut au groupe Excaf, alerte qu’au moins 400 pères et mères de familles risquent de se retrouver dans la rue. « La TNT est une expertise locale. C’est la cheville ouvrière de l’audiovisuel au Sénégal qui fait face à un lobbying sans précédent. Nous allons réorganiser le mouvement au sein de ces entités où il y a eu quelques délitements. Une fois que cela est réorganisé, nous allons les accompagner dans le déroulé de leur plan d’action. Mais également nous allons vers une très grande manifestation qui va regrouper toutes entités en une seule. C’est l’ultime étape et il ne faudrait pas qu’on en arrive là. En un moment nous allons nous battre, on n’a pas voulu en un moment personnalisé les choses, dans la confrontation directe », conclut Bamba Kassé.

Rewmi

