Tensions entre Maire et marchands ambulants, populations frustrées, inondations et vétusté des voiries…: Keur Massar au cœur d’un entretien avec Mouhamed Bilal du Pastef Responsable politique de Pastef à Keur Massar, Mouhamed Bilal en entretien avec "Nulle Part ailleurs" de Leral Tv, revient sur la tension entre marchands ambulants et la Mairie, les nervis utilisés contre les manifestants, la façon dont certains ont été arrêtés, la gestion de la Mairie, la situation de leur localité, entre autres…

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020

Quelle a été la réaction de Pastef face à ce qui semble être une injustice, un ou des avocats ont été commis pour les soutenir explique-t-il



Quelle lecture de la situation des inondations qui empoisonnent la vie des populations, ses conséquences, les maladies qui guettent les habitants, la responsabilité de l’Etat ; les visites des autorités ? Quelle solution durable ? Que pense-t-il de la rencontre annoncée (mais avortée) entre Ousmane Sonko et Lansana Sakho DG de L’ONAS ?



Les réponses dans cet entretien ?



