Tentative d'arnaque !: L’alerte du Ministère des Finances et du Budget « Le Ministère des Finances et du Budget n'est pas en collaboration avec cette entreprise frauduleuse qui tente de tromper la bonne foi des usagers et du public. » C’est l’alerte contre une Tentative d'arnaque que lance le Ministère des Finances et du Budget

En effet, sur une affiche de Global Investissement: on peut apercevoir des logos de Wave Orange Money et d’autres systèmes de transfert d’argent indiquant « En Collaboration Avec Le Ministre Des Finances Cheikh Diba Pour Une Stabilité Financière Au Sénégal. » Suivis d’une grille tarifaire



Mais tout est faux, car ce n’est que pour appâter leurs victimes !



« Nous vous invitons à la plus grande vigilance face à ces faussaires ! » recommande le Ministère des Finances et du Budget



