Tentative d’arnaque sur une participation à un prétendu événement au Canada : Les mises en garde de la Ville de Pikine

« Au nom du Maire de la Ville de Pikine, Monsieur Abdoulaye Thimbo, nous portons à la connaissance du public qu’une tentative d’escroquerie a été signalée », lit-on dans le communiqué.



En effet, expliquent les proches d’Abdoulaye Thimbo, des individus malintentionnés utilisent abusivement l’image du Maire de la Ville de Pikine, dans le but de tromper les citoyens, en les invitant à participer à un prétendu événement à Montréal, au Canada.



« Nous souhaitons préciser avec fermeté, que ni la Ville de Pikine ni son Maire, Monsieur Abdoulaye Thimbo, ne sont, de quelque manière que ce soit, impliqués dans cette affaire frauduleuse », ont-ils renchéri.



À les en croire, cette manœuvre constitue une arnaque pure et simple, visant à induire en erreur nos concitoyens. « Nous appelons donc à la vigilance de chacun et invitons toute personne approchée dans ce cadre, à ne pas donner suite à de telles sollicitations. »



Par ailleurs, selon toujours le journal, les services de la Ville de Pikine recommandent aux populations, de signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes.