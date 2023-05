Tentative d’attaque de la maison de Barth' : Le maire de Dakar menace, Pastef Mermoz dément et contre-attaque

Décidément, entre Barthélémy Diaz et Pastef, le fossé s’élargit de plus en plus.



La maison du maire de Dakar, Barthélémy Dias, aurait été la cible d’un groupuscule de jeunes qui auraient voulu l’attaquer. Ces personnes ont été interpellées aussitôt par les agents de sécurité du maire de Dakar, puis livrées à la police. L’un d’eux serait même un voisin de Barthélémy Dias. Barthélémy Dias n’a pas tardé à réagir. « Je ne parle même pas d’autres personnes, mais Ousmane Sonko lui-même n’ose pas attaquer ma maison. Je le jure sur la Bible, si ma famille n’a pas la paix, leur famille n’aura pas la paix. J’ai plus que les moyens de me venger. De tous ceux qui sont arrêtés devant chez moi, il y a une seule qui habite à Dakar. Tous les autres ne parlent pas wolof. Ses enfantillages vont arrêter par A ou par B… », menace le maire de Dakar via le Témoinweb.



Seulement, la section communale PASTEF de Mermoz/Sacré-Cœur a démenti ces accusations de Barth'. Dans un communiqué mardi soir, elle renseigne que « des militants de Pastef Mermoz Sacré-Cœur ont été accusés à tort, d’avoir voulu attaquer le domicile du maire de Dakar, Barthélémy Dias. Ils ont été attaqués par les membres de la garde rapprochée du maire, seulement parce qu’ils étaient sagement assis à leur « grand place » habituel dans leur quartier. Ainsi, l’un d’eux en l’occurrence Beyna Guèye dit Papi, a été livré à la police ».



« Nous tenons à préciser que ces jeunes habitent le quartier et sont des voisins du maire, qui les connaît d’ailleurs très bien. Nous dénonçons de la façon la plus vigoureuses, ces attaques des partisans du maire de Dakar envers des militants de PASTEF Mermoz Sacré-Cœur et appelons la police à les libérer parce qu’ils n’ont rien fait et que en tant que voisin, s’asseoir à côté du domicile du maire Barthélémy Dias, ne constitue nullement un délit », souligne la section communale.



PASTEF Mermoz Sacré-Cœur dénonce ces «agissements» qui versent dans la «manipulation», à l’heure où certains acteurs politiques, relégués au second plan et en mal auprès de l’opinion, cherchent à braquer les projecteurs sur eux. Une allusion claire à Barthélémy Dias engagé dans un jeu pas très clair avec le pouvoir du Président Macky Sall !











Le Témoin