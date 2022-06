Tentative d’extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse : Tahirou Sarr porte plainte contre l’administrateur de Emittrans Directeur général de la société Sofico SA, une société financière spécialisée, entre autres, dans le rachat de créances et les opérations immobilières, Tahirou Sarr a déposé une plainte contre Mactar Diène, administrateur de la société Emittrans Sarl. Une plainte pour tentative d’extorsion de fonds et dénonciation calomnieuse, déposée sur la table du Doyen des juges d’instruction du tribunal de Grande instance de Dakar. Bes Bi

En effet, tout est parti d’une plainte de Mactar Diène contre Tahirou Sarr pour les délits de faux et usage de faux en écritures authentiques et en écritures privées, escroquerie sur les deniers publics, escroquerie et complicité...



Et par réquisitoire introductif du parquet du 24 janvier 2022, l’instruction de cette plainte a été confiée au deuxième cabinet d’instruction du tribunal de Grande instance de Dakar.



A l’origine de leur contentieux, une affaire foncière concernant le titre foncier 6374/DG, terrain rural d’une superficie de 7ha 84a 25 ca qui a été immatriculé sur réquisition de Mbaye Ndoye et, après enquête, au nom de deux branches familiales. Seulement, même si la scission a été claire, il y a eu une «erreur matérielle» sur le titre foncier attribué à ces familles.



Par procès-verbal de conciliation, les héritiers ont cédé à la société Sofico de Tahirou Sarr, moyennant 328 millions de francs. Et comme convenu la société Sofico leur a versé «l’intégralité du montant du prix de cession».



C’est ainsi que Tahirou Sarr qui se dit «victime des agissements délictueux» de M. Diène, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre ce dernier.

