Tentative d’infanticide à Diourbel : une jeune femme arrêtée puis internée avec son nouveau-né à l’hôpital Lübke Un nouveau-né très chanceux a échappé à une mort certaine. Sa jeune maman, célibataire, la trentaine, qui tentait de s’en débarrasser a été interrompue par des passants. La police et les sapeurs-pompiers ont été immédiatement alertés. C’est ainsi la jeune mère et son bébé ont été transportés à la police avant d’être évacués à l’hôpital Lübke.

Mardi 16 Février 2021

La trentaine et célibataire, D.S risque d’être traduite devant la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel pour tentative d’infanticide.



D’après « L’As », l’histoire s’est passée dans la commune de Diourbel. Samedi dernier, aux environs de midi, non loin du marché central Ndoumbé Diop, des individus ont aperçu la jeune dame, D.S, à la démarche timide et hésitante, s’approchant d’un endroit désert.



Leur attention attirée par le comportement bizarre de la jeune femme qui regardait autour d’elle. Ainsi, les curieux se sont mis à épier ses moindres gestes jusqu’au moment où elle s’apprêter à déposer une serviette de couleur orange contenant quelque chose.



Lorsqu’ils sont intervenus, les individus ont découvert que D.S voulait en réalité se débarrasser de son nourrisson né quelques heures auparavant. C’est alors que les hommes du commissariat central de police de Diourbel et les sapeurs-pompiers sont alertés.



Ainsi, la dame et son bébé sont transportés sous bonne escorte d’abord au commissariat central de Diourbel avant d’être acheminés à l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel pour y être internés.



