Tentative de migration clandestine : La Gendarmerie nationale interpelle 146 migrants et 9 passeurs La Gendarmerie nationale dit avoir interpellé 146 candidats à l’émigration irrégulière et 9 passeurs dans des opérations de surveillance menées à Dakar, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor, entre le 18 et le 24 juin. "Aps"

« i[Dans sa dynamique de lutte contre l’émigration [irrégulière], le Haut commandement de la Gendarmerie a organisé, dans la semaine du 18 au 24 juin 2023, une série d’opérations de surveillance du littoral sur l’ensemble du territoire national ]i», a tweeté, dimanche, la maréchaussée.



Dans ce cadre, « i[146 candidats [à l’émigration irrégulière] ont été interpellés entre Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Thiès ]i», ainsi que « neuf organisateurs », ajoute ce tweet de la Gendarmerie nationale.



De même, « 120 litres de carburant, une pirogue de 12 mètres en fibre, trois taxis » et des moteurs hors-bord, ont été saisis.



La Gendarmerie nationale appelle les parents, « à plus de vigilance en cette période de préparation de la fête de Tabaski que privilégient les organisateurs, pour s’adonner au trafic de migrants majoritairement jeunes ».



