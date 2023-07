Tentative de trafic de drogue à Diourbel: Un berger de 23 ans écope de deux ans de prison ferme

En rendant son verdict avant-hier, mercredi 5 juillet 2023, dans l'affaire opposant le ministère public à Mbaye Kâ, initialement poursuivi pour offre et cession de drogue, le tribunal des flagrants délits de Diourbel a rejoint le procureur de la république qui avait requis deux ans de prison ferme contre le jeune berger. Et ce, même si les charges ont été disqualifiées en tentative de cession et d'offre de drogue. Il faut rappeler que dans cette affaire, c’est grâce à une dénonciation anonyme que les éléments de l’Ocrtis (Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants) de Diourbel, ont mis en place une opération visant à mettre la main sur des dealers dans le quartier Cheikh Anta Mbacké (commune de Diourbel).



Comble de l’ironie, les policiers, dès qu’ils sont arrivés sur place, sont tombés nez à nez avec Mbaye Kâ. D'ailleurs, ils ont très vite soupçonné le jeune à cause de la très forte odeur de chanvre indien qui se dégageait de lui. Une fouille au corps a permis aux limiers de découvrir dans ses poches, deux cornets de chanvre indien. Dans la même journée, les flics sont tombés sur une quantité de deux cent grammes de chanvre indien, en plus du matériel servant au conditionnement de la drogue.



Interrogé, Mbaye Ka, mis devant le fait accompli, a reconnu la paternité de la drogue saisie, non sans indiquer qu’il n’est que consommateur et non trafiquant de drogue. Mieux, il a donné son fournisseur, un certain Adramé Bâ qui a réussi à semer les policiers. Déféré au parquet au terme de la durée légale de sa garde-à-vue, il a réitéré ses déclarations faites à la police. Ce qui n’a pas empêché son inculpation pour offre, détention et cession de drogue.



Devant la barre, hier, le dealer est resté fidèle à son système de défense, déclarant que la drogue saisie était destinée à sa consommation personnelle. Faisant son mea culpa, Mbaye Kâ a juré qu’il allait arrêter avec la drogue si la justice lui tendait la perche.



« C'est sur une information relative au trafic de drogue que les éléments de l’Ocrtis ont mené une opération qui a permis l’arrestation du prévenu, qui avait par devers lui deux cornets de chanvre indien. Au cours de son interrogatoire, il a désigné son fournisseur. Ce dernier qui a senti le coup, a profité de l'obscurité pour semer les policiers qui étaient à sa recherche. Il ressort de la procédure que l'accusé a été arrêté alors qu'il livrait de la drogue. La quantité de drogue saisie est incompatible avec la thèse brandie par l'accusé, qui parle de consommation personnelle. Au regard de ces éléments, la culpabilité est très clairement établie. Pour la répression, je vous demande de le condamner à deux ans de prison ferme et la confiscation de la drogue saisie pour sa destruction », a requis le procureur de la république. Un réquisitoire auquel n’a pas du tout adhéré Me Assane Dioma Ndiaye de la défense.



« Au départ, c'est Mbaye Kâ qui est supposé être l'usager et le fournisseur Adramé Bâ. Maintenant, on veut nous faire croire l'inverse. Ceci, parce qu'Adramé Bâ a pris la fuite. Il n'existe pas dans ce dossier des éléments constitutifs de trafic. On ne peut pas présumer de la quantité saisie pour dire que quelqu'un est dealer ou fournisseur. Qui plus est, le prévenu a nié. Il a droit à un procès juste et équitable. Il y a cette impression qu'on veut corser le dossier contre Mbaye Kâ parce qu’Adramé Bâ a réussi à semer la police .Je vous demande de retenir le délit de détention et usage et de le condamner à un mois de prison. C’est un délinquant primaire. Faites-lui une application extrêmement bienveillante de la loi, pour lui permettre de se resocialiser. Le destin a fait qu'il a déjà passé deux ans de détention préventive. Ce ne sera que justice », a plaidé la robe noire.



Finalement, Mbaye Kâ a écopé de deux ans de prison ferme pour tentative de cession et d'offre de drogue. Aussi, la Cour a ordonné la destruction de la drogue saisie.

L’As