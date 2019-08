Tentative de viol et pédophilie: Le jardinier plaide la "provocation" et encourt 5 ans de prison ferme Sur ses 49 piges, l’employé de maison Amadou Diallo a comparu en fin de semaine à l’audience des flagrants délits du tribunal de Grande instance de Dakar (Tgi). Il répondait des faits de tentative de viol et de pédophilie sur la fillette M. Ly. Le parquet a requis 5 ans de prison ferme. L’affaire est mise en délibéré pour demain mardi.

Attrait à la barre des flagrants délits du Tgi de Dakar, le prévenu a reconnu les faits de tentative de viol qui lui sont reprochés. C’est à Grand Médine que les faits se sont déroulés. Le tonton « Sai-Sai » a attendu que la victime sorte de la salle de bains, pour la retrouver dans le salon où il a tenté de la violer. « Je l’ai fait tomber sur le canapé et j’ai tenté de la pénétrer.



C’est elle de sa propre initiative qui est venue vers moi. Si elle a crié, c’est parce que j’ai éjaculé sur elle » s’est défendu le prévenu. Poursuivant, il explique qu’il s’est pendant longtemps adonné à des attouchements sexuels sur la fille, sans qu’elle n’en parle à personne ou n’essaie de l’arrêter. « C’est elle qui m’a provoqué par des gestes coquins », a soutenu le prévenu.



Conduite à l’hôpital général de Grand Yoff, les médecins ont confirmé la tentative de viol sur la victime sans qu’elle ait perdu l’hymen.



D’après le parquet, le prévenu a reconnu les faits depuis l’enquête préliminaire. « A la barre, il a reconnu avoir tripoté la fille à plusieurs reprises. Sur ce, les faits de pédophilie sont constants », a déclaré le maître des poursuites, qui a requis 5 ans de prison ferme contre le jardinier Amadou Diallo.



Quant à la défense, elle a insisté sur la situation familiale du prévenu qui a été délaissé par sa femme avec qui il ne pouvait avoir d’enfant. L’affaire est mise en délibéré pour demain mardi.

