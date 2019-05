Tentative de viol : le pêcheur de 17 ans défigure une femme mariée de 40 ans Elle pourrait être sa mère, mais Bécaye Guèye n’en a eu cure. Le jeune pêcheur, âgé de 17 ans, s’est attaqué, hier, dans la forêt de Kataba 1, dans le département de Bignona, à A.C, une femme mariée, âgée de 40 ans, qu’il a trouvée dans la forêt, la menaçant avec un couteau pour la violer, rapporte "L’Observateur".

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 12:01 | | 0 commentaire(s)|

Mais la dame lui oppose une farouche résistance et une bagarre éclate entre les deux. Le jeune pêcheur fait alors usage de son couteau et porte un coup au visage de sa victime, lui lacérant complètement la figure. Il prend peur en voyant la femme suffoquer, en train de perdre connaissance, et s’enfuit. A.C sera finalement sauvée par un passant qui l’acheminera à l’hôpital.



Alertés, les éléments de la brigade de Diouloulou parviennent à mettre la main sur Bécaye Guèye, deux heures plus tard. Le jeune ne met pas longtemps à avouer son crime et séjourne depuis hier, en prison.

