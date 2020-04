Tentative de vol à l’Ancpt: le responsable du Bureau du courrier relaxé au bénéfice du doute Le responsable du courrier de l’Agence nationale de la Case des tout-petits (Ancpt), incarcéré pour tentative présumée de soustraction de deniers publics, est libre. Pape Ciré Ndiaye a, en effet, été relaxé au bénéfice du doute par le juge des flagrants délits du Tribunal de Grande instance de Dakar, qui a rendu sa décision hier mardi 28 avril 2020.



L’agent, trahi par la caméra de surveillance, a tenté d’ouvrir nuitamment, la porte du bureau du Directeur administratif et financier de l’agence. Il n’y avait pas réussi, car la clé s’était cassée dans la serrure.



Lors de son procès, mardi 28 avril, il a soutenu qu’il n’avait aucune intention malveillante. Il voulait juste verser une potion mystique dans le bureau de la Directrice et du Daf, afin de bénéficier d'une promotion. Le parquet avait requis six mois ferme mais le tribunal ne l’a pas suivi.









Soleil

