Tentative de vol de voiture : Condamnation de N. Ndong à deux ans, acquittement des complices

Agée de 23 ans, N. Ndong avait ourdi un plan qui consistait à dérober une voiture qui se trouvait dans le garage de Patrice. Pour exécuter son plan, il avait sollicité l’aide de S. Mboup et B. Ndiaye. Ce projet délictuel n’aboutira pas car il a été surpris parce que le propriétaire du véhicule M Mendy, a été mis au parfum. Lors de son audition, le cerveau de l’affaire, N. Ndong, avoue avoir été engagé par une personne qui lui a demandé de transporter le véhicule à Kounoune moyennant 25 mille francs. C’est ainsi qu’il a sollicité les services de S. Mboup qui l'a rejoint dans le garage en compagnie de son apprenti B. Ndiaye, renseigne L'As.



À leur tour, ces derniers ont reconnu avoir remorqué la voiture avant de la déposer sur un camion mais nient connaître l’origine frauduleuse de ladite voiture. Placés sous mandat de dépôt le 16 juillet 2024, les prévenus ont réitéré leurs déclarations faites à l'enquête préliminaire. La partie civile, M. Mendy, a renseigné que les prévenus ont endommagé le pare-choc avant de sa voiture et réclame 100 mille francs pour le préjudice subi. Dans son réquisitoire, l’avocat de la société civile a sollicité la relaxe en faveur de S. Mboup et B. Ndiaye. Par contre, il a requis deux ans ferme contre N. Ndong. La défense soutient que tous les prévenus ont été bernés.



A défaut d'une relaxe pour N. Ndong, elle plaide la disqualification des faits en tentative de vol. Le juge a requalifié les faits en tentative de vol et condamné N. Ndong à deux ans dont six mois ferme. En plus de la peine, il devra payer au plaignant 100 mille francs. Ses acolytes ont été relaxés.